Какъв е смисълът? Байерн Мюнхен унижи Оукланд с 10 гола! (ВИДЕО)

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен не показа милост и смаза Оукланд с 10:0 в началото на Световното клубно първенство. Отборът на Венсан Компани започна яростно първото полувреме, като Кингсли Коман и Майкъл Олисе вкараха по два гола, докато Боу и Томас Мюлер се разписаха по веднъж.

Джамал Мусиала блесна през второто полувреме, отбелязвайки хеттрик за 16 минути, а последният гол в мача бе дело на Мюлер.

В групата на Байерн и Оукланд са още Бока Хуниорс и Бенфика, които ще се изправят един срещу друг на 17 юни.

Оукланд Сити заслужи място в Световното клубно първенство с четири поредни титли от Шампионската лига в Зона Океания.



