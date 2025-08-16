bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След среброто на европейското: Християн Касабов мечтае за Лос Анджелис 2028

Беше ми интересно как става цялата работа с препятствията, разказа лекоатлетът

Преди дни Християн Касабов спечели сребърен медал на 110 м с препятствия от европейското първенство за юноши до 20 години в Тампере. 

За него това бе поредно важно отличие в кариерата, която се е превърнала в негов живот

Лекоатлетът от клуб "Суперспорт" във Варна, тръгва по този път на 9 години!

Началото

"Като бяхме по-малки просто препятствията ми изглеждаха много интересни и много ми беше интересно как става цялата работа с бягането на тях.", разказва той за старта си на пистата.

Първият голям успех идва преди година – бронзов медал на европейското до 18 г.

Снимка: БГНЕС

Днес Християн е щастлив от среброто в Тампере, тъй като в началото на годината го сполетява контузия и заминава за там със 17-ти резултат.  

Освен Касабов, Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал за България на финала на тройния скок в Тампере.

"При положение, че всичките състезатели, освен още едно момче, са 2006-а, ние двамата сме 2007-а... Явно има хляб в нас.", горд е той.

Мечтите

"Мечтите ми в момента се простират до олимпийските игри, които са в Лос Анджелис след 3 години", категоричен е сребърният медалист. 

Треньорът му Симеон Попхлебаров също е оптимист.

„Сложи ли националния екип, няма нищо невъзможно за него. Талантливи деца има много, и кадърни, като него. Въпросът е, че той съумява винаги на голямо състезание да покаже най-доброто от себе си.“, категоричен е наставникът.

Тагове:

Варна лека атлетика европейско първенство препятствия християн касабов Симеон Попхлебаров

