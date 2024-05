Каква ще бъде заплатата на наследника на Клоп? (ВИДЕО)

Наследникът на Юрген Клоп в Ливърпул - Арне Слот, който вчера официално бе назначен за мениджър на мърсисайдци, ще получава значително по-ниско възнаграждение от своя именит предшественик.

De Telegraaf пише, че нидерландецът ще прибира по 8 милиона евро годишно без бонусите. Това е близо двойно повече от досегашната му заплата във Фейенорд.

Слот обаче логично ще получава доста по-малко от Клоп. Според същия източник Ливърпул е плащал на германеца по 17 милиона евро на сезон, без в тази сума да се включват бонусите.

Тимът от "Анфийлд" ще изплати на Фейенорд компенсация за Слот и неговия екип, в размер на 11 милиона евро, като два от тях също са под формата на бонуси, зависещи от успехите на нидерландеца.

Arne Slot has been announced as new Liverpool manager… by Jurgen Klopp.pic.twitter.com/kWG8ounPvD