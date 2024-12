Ливърпул лети на любимия си Boxing Day

Ливърпул победи гостуващия Лестър с 3:1 след обрат в мач от 18-ия кръг на английската Висша лига. С успеха - осми пореден на Boxing Day, мърсисайдци увеличиха на 7 точки аванса си на върха.

Тимът на Арне Слот навлезе в двубоя като фаворит срещу намиращия се в зоната на изпадащите новак. "Лисиците" обаче откриха резултата в 6' с попадение на Джордан Ая, който се възползва от подаване на Стефи Мавидиди.

"Червените" отговориха в 25' с удар с глава на Андрю Робъртсън, при който топката срещна десния страничен стълб. Малко преди почивката напречната греда пък спря звездата на Ливърпул Мохамед Салах. Имаше време за още една атака и именно в нея Коди Гакпо възстанови равенството.

Cody Gakpo has 10 goal contributions in his last 12 matches for #LFC.



In that period he is averaging a goal or assist every 67 minutes.



He’s in incredible form at the moment. pic.twitter.com/0SNqfdVM62