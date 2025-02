Ливърпул не е имал по-лошо полувреме на "Анфийлд"

Ливърпул победи Уулвърхемптън с 2:1 в мач от Висшата лига, но Арне Слот определено може да е загрижен за случилото се през второто полувреме. "Червените" вкараха и двете попадения през първата част, като в крайна сметка можеха и да изпуснат победата.

Колко зле бяха Ливърпул през второто полувреме, говори фактът, че нямаха нито един удар към противниковата врата. Това се случва за първи път от сезон 2003/04.

Попаденията за домакините бяха дело на Мохамед Салах от дузпа и Луис Диас, а за гостите точен бе Матеус Куня. Друга дузпа и гол за мърсисайдци бяха отменени след преглед с VAR.

Последният (и единствен) път, когато "червените" загубиха в първенството, беше през септември – от Нотингам Форест (0:1). Оттогава те имат 15 победи и 6 равенства.

През следващите 10 дни Салах и компания ще гостуват на Астън Вила и Манчестър Сити и приемат Нюкасъл у дома.

