Без филтър: Юнайтед продава всички след провала (ВИДЕО)

Манчестър Юнайтед е готов да изслуша всяка една оферта от други клубове за всеки един свой играч това лято след загубата от Тотнъм на финала в Лига Европа, дори и за капитана си Бруно Фернандеш.

Съкрушителната загуба с 0:1 на финала на втория по сила клубен турнир на Стария континент означава, че Юнайтед ще остане извън Европа през следващият сезон, като заедно с това пропуска възможността от 100 милиона паунда приходи. Това се случва едва за втори път в последните 35 години, като "червените дяволи" ще запишат и най-слабия си сезон в ерата на Висшата лига.

Провалът в Билбао означава също и че клубът може да не привлече желаните си футболисти това лято - Матеуш Куня, Виктор Осимен и Лиам Делап. Без допълнителните приходи от евротурнирите, Юнайтед няма да има друг избор освен да продава играчи, за да събере средства за подсилване на състава си, който към момента струва 845 милиона паунда.

Разбира се, мястото на Рубен Аморим начело на клуба от "Олд Трафорд" също не е сигурно, като "червените дяволи" са успели да спечелят само 9 точки във Висшата лига от декември насам.

Най-добрите играчи на Юнайтед, включително Бруно Фернандеш, Каземиро, Алехандро Гарначо, Коби Мейно, Амад Диало и Хари Магуайър може да се озоват в друг отбор още това лято. Маркъс Рашфорд, Антъни и Джейдън Санчо, които играят под наем в Астън Вила, Бетис и Челси също са в това число.

След загубата в Лига Европа Алехандро Гарначо остана недоволен, че не е бил титуляр в срещата. "Допреди финала играх във всеки мач и помагах на отбора да стигне до тук, а днес изиграх само 20 минути. Не знам защо. Финалът ще повлияе на решението ми, както и сезонът, и ситуацията в клуба. Ще се забавлявам лятото и ще видим какво ще стане след това".

