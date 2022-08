"Манчестър Юнайтед" обяви 100-милионно попълнение от "Аякс"

Четвърти нов на "Олд Трафорд" от пристигането на Ерик тен Хаг. "Манчестър Юнайтед" обяви трансфера на бразилското крило на "Аякс" Антони.

22-годишният атакуващ футболист е юноша на "Сао Пауло", където започва и професионалната си кариера през 2018 година. Две години по-късно преминава в "Аякс".

За националния отбор на Бразилия Антони има два гола и две асистенции в девет мача.

Той е двукратен шампион на Нидерландия, както и златен медалист от олимпийските игри в Токио.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 #MUFC