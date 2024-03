Мбапе облече якето. Вече не иска и на пейката на ПСЖ

Всичко е ясно! Килиан Мбапе няма да продължи да бъде част от Пари Сен Жермен от лятото.

Преминаването му в Реал е въпрос на дни, като за това подсказва и отношението му. Той дори не сяда на резервната скамейка.

Мбапе игра само едно полувреме срещу бившия си тим Монако. През втората част на негово място излезе Коло Муани.

Вместо, както всички негови съотборници, да седне на резервната скамейка и да догледа срещата, френският ас облече яке, сложи шапка и се качи на трибуните. Компания му правеше майка му Файза, която е и негов мениджър.

Kylian Mbappe was subbed off at half-time and this was him minutes later...



On the phone to Florentino Perez...? pic.twitter.com/cAURkfgGd9