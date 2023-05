Меси изравни Дани Алвеш по трофеи

Футболистите на ПСЖ защитиха шампионската си титла, след като завършиха наравно 1:1 срещу Страсбург като гост, в мач от предпоследния 37-и кръг на френското първенство.

Кръг преди края парижани имат 85 точки, 4 повече от втория Ланс.

Това е рекордна 11-а титла за ПСЖ, като Олимпик Марсилия и Сент Етиен имат по 10.

А с 43 трофея в кариерата си Меси стана най-трофейният футболист заедно с Дани Алвеш.

Leo Messi becomes the most decorated player in history with 43 trophies — alongside Dani Alves.#Messi



Historical night for Leo while he wins the Ligue1 title with PSG — he will leave the club in the next few weeks. pic.twitter.com/XPebwbyWl6