На този ден: 36 години от трагедията "Хилзбъро"

На btvsport.bg започнахме нова поредица, с която ще ви връщаме към най-значимите събития, случили се на този ден в историята на българския и световен спорт. И ще отбелязваме рождените дни на именитите спортисти, оставили трайна диря в аналите.

Всяка година 15 април е най-тъжният ден за Ливърпул. На тази дата през 1989 г. се случва една от най-големите футболни трагедии - 96 фена на мърсисайдци загиват нелепо по време на полуфинала за ФА Къп между Ливърпул и Нотингам Форест. Общият брой на ранените е 700. Всички жертви са фенове на Ливърпул.

Срещата започва в 15:00 ч., а по това време пред вратите на стадиона все още има стотици фенове. Полицията решава да отвори вход C, през който огромна тълпа нахлува на стадиона и се насочва към секторите 3 и 4. Феновете най-отпред са притиснати към 4-метровата ограда, но освен тях, никой друг не вижда какво се случва.

Между отделните сектори има масивни огради от стомана за предпазване от хулигански прояви.

В 15:06 ч. съдията спира мача, след като десетки души панически успяват да прескочат огражденията и нахлуват към терена. Единственият изход е към игрището. Малка част от оградата рухва и през пролуката се излива поток от задъхващи се хора – ранени или мъртви, докато други продължават да се борят за живота си и да опитват да прескочат.

Today marks the 36th anniversary of the Hillsborough disaster. As always, our thoughts are with all those affected and the 97 fans who will never be forgotten.



You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/am8Oc01Lsh