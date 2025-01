"Най-добрата футболна песен се завърна" (ВИДЕО)

Жоао Педро Невеш Фелипе, по-известен като Жота, се завърна в Селтик след 18-месечен престой в саудитския Ал Итихад и френския Рен. Португалското крило премина от Бенфика в шотландския шампион през 2021 година и бързо се превърна в любимец на феновете. В 83 мача за "келтите" във всички турнири той отбеляза 28 гола и направи 26 асистенции.

Още с пристигането му на "Селтик парк", за него бе създадена песен – "Jota on the wing", която бързо се превърна в хит дори и сред неутралните фенове. Тя е дело на изпълнителката Аймхър Ни Глакейн и вече има около 10 милиона слушания в платформите YouTube и Spotify.

THREAD: João Filipe (Jota) at @CelticFC pic.twitter.com/uW3iRNoOtf

October 5, 2021

Песента е по музиката на румънския хит "Dragostea din tei", който завладя света в началото на този век. А в текста се пее:

When you score, you make the Celtic sing (Когато отбележиш, караш Селтик да пее)

Jota on the wing, Jota Jota on the wing (Жота по крилото, Жота Жота по крилото)

Every time you’re on the ball we know (Всеки пък, когато си с топката, знаем)

There’s gonna be a goal (Че това ще бъде гол)

Our superstar from Portugal (Нашата суперзвезда от Португалия)

"Когато бях малък, помня, че слушах тази песен много пъти. Феновете на Селтик правейки това … за мен е страхотно. Напомня ми на детството ми." – споделя Жота, когато чува песента за първи път.

Сега, след като Селтик обяви завръщането на любимеца на привържениците, те веднага споделиха в социалните мрежи радостта си с думите: "Най-добрата футболна песен се завърна".

Самият Жота сподели, че се радва отново да бъде част от Селтик: "Треперя. Чувствам се като у дома си и за мен това е нещо, към което се стремях. Отивайки към Ленъкстаун, за да тренирам, почувствах носталгия, но ми се струва, че никога не съм напускал."

Снимка: Twitter

"Беше година и половина с някои трудности, главно извън терена, където нямах много възможности да играя и очевидно физически не съм в най-добра форма, но това ще стане бързо, като играя и тренирам, за което нямам търпение" – добави португалецът.

"Ще бъда честен. Не знам какво можеше да се случи, но последната година и половина изглеждаше като десетилетие. Затова, идвайки обратно тук, изпитвам огромно щастие и радост" – завърши Жота.

