Мощна България отчая Австрия!

България постигна първа победа в предварителните квалификации за световното първенство в Катар 2017. С дух, сърце и душа отборът на Росен Барчовски, който навърши днес 65 години, отказа Австрия с 87:78.

При така създалата се ситуация в групата, в последния мач срещу Нидерландия трябва да гоним победа със 7 точки, за да имаме шанс за продължаване напред.

Снимка: Lap.bg

Селекционерът Росен Барчовски, който е рожденик на днешния 16 август, избра в титулярната петица да започнат Борислав Младенов, Иван Алипиев, Мирослав Васов, Димитър Димитров и Емил Стоилов.

"Лъвовете" изиграха много силна последна част. Преди заключителните 10 минути отборът на България имаше преднина от 62:59. Още с първата си атака за периода австрийците намалиха още повече дистанцията, но последваха тройка на Младенов и кош на Христо Бъчков за 67:61. Якоб Пьолтл отново бе водеща фигура за гостите в следващите моменти и помогна да съкратят пасива си до 2 точки - 67:65 при оставащи 7 минути от двубоя.

Снимка: Lap.bg

Марвин Огунсипе донесе равенство - 67:67, а Ландсберг реализира нов кош за обрата на Австрия, чийто тим излезе напред за 69:67. Константин Костадинов със забивка върна равенството - 69:69, но гостите веднага пак поведоха с 3 точки. Младенов отбеляза при далечна стрелба за 72:72, а Димитър Димитров бе точен за 74:72 в полза на България малко повече от четири минути преди края на срещата в Ботевград.

При оставащи три минути националите имаха аванс от 5 точки при 79:74, а Костадинов и Младенов реализираха две поредни тройки за 84:74 при оставащи минута и половина. Разликата стана 11 точки при 85:74, а Димитър Димитров вкара още една тройка за преднина от 13 точки при 87:74, като в крайна сметка България се наложи с 87:78.

Снимка: Lap.bg

Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 30 точки, от които шест тройки, 8 борби и 3 асистенции. Константин Костадинов завърши с 15 точки и 4 борби, Илиян Пищиков вкара 11 точки, а Димитър Димитров - 10 точки и 5 борби.

За Австрия лидерът на състава Якоб Пьолтл се отчете с "дабъл-дабъл" от 23 точки и 13 борби, а Силвен Ландсберг се включи с 15 точки и 4 борби.

Националният ни отбор ще гостува на Нидерландия в последния си мач от група F на предварителните квалификации за световното първенство. Срещата е на 20 август от 20.30 ч. и ще може да я гледате пряко в ефира на bTV Action.

