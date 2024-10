Не е Винисиус! Ето кой печели "Златната топка"

Обрат! По последни информации звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор няма да спечели "Златната топка" тази вечер. Най-ценното индивидуално отличие във футбола ще отиде при Родри от Манчестър Сити.

Церемонията можете да гледате тази вечер от 21:45 ч. пряко тук, по bTV Action, на VOYO.BG, както и в приложението ни BTVNOVINITE.

Още в 21:00 ч. на btvsport.bg ще може да видите на живо как големите футболни звезди пристигат на червения килим пред театъра на Шатле, а отново там ще са и всички отзиви от победителите след церемонията.

BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.



No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0