Не сте го виждали такъв: Пеп Гуардиола сваля мацка с танци (ВИДЕО)

Виждали сте мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола щастлив, ядосан, разочарован, дори наскоро се появи пред камерата издран от нерви.

Но виждали ли сте го във вихъра на танца как сваля красива брюнетка?

Е, днес е щастливият ви ден!

В социалните мрежи се появи именно такъв клип от началото на 90-те години.

Не знаем къде и точно кога е заснет той, но определено няма как да свалим очи от Пеп!

А той е изцяло завладян от хита "You're The One That I Want" на Джон Траволта и Оливия Нютън-Джон, който познаваме от кино класиката "Брилянтин" от 1978 г.

Снимка: Reuters

Очевидно партито е на футболния Барселона, тъй като разпознаваме на видеото Хосе Мари Бакеро.

Гуардиола е юноша на Барса и прави своя дебют за тима през 1990, когато е на 19. С каталунците той става 6-кратен шампион на Испания и печели Шампионската лига през сезон 1991/1992. По това време Пеп дели една съблекалня и с Христо Стоичков, но него не го забелязваме в краткия клип.

Снимка: Reuters

В момента обаче на Гуардиола едва ли му е до танци. Неговият Манчестър Сити е на четвърто място в Англия, като преди победата над Нотингам Форест в миналия кръг, "гражданите" индексираха 4 загуби за първенството, поражение и равенство в Шампионската лига.