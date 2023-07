Трагичен инцидент: Почина собственикът на Милуол

Собственикът на Милуол Джон Берилсън е загинал при инцидент, съобщават медиите на Острова.

Кончината на милионера идва след "нелеп и трагичен инцидент", но не се уточнява какво е предизвикало смъртта му.

Берилсън се появи в клуба от Лондон през 2006-а и стабилизира състоянието му.

Той не е инвестирал милиарди, както го направиха шейховете от Персийския залив в английския футбол, но успя да задържи състава в Чемпиъншип.

Shocking news to wake up to. John Loved the fans and the fans loved him. He did wonders for the club. We’ll certainly never have another owner like him.

RIP John Berylson pic.twitter.com/js6aRpkNZ6