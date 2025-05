В зрелищно Ел Класико Барселона победи Реал Мадрид с 4:3 на собствен терен и по този начин на практика реши надпреварата за титлата. Три кръга преди края на шампионата каталунците водят със 7 точки пред мадридчани.

Барса можеше да празнува още по-убедително в този мач, но гол на Фермин Лопес беше отменен в последните минути на мача след намеса на VAR. Видеото от VAR стаята, което беше заснето по време на гледането на спорната ситуация, предизвика невиждана буря в испанската футболна общественост.

Съдията от VAR стаята Мартинес Мунуера предложи на главния съдия Ернандес да отмени гола, тъй като Лопес игра с ръка. Докато съдиите говорят на заден план на видеото, което се появи публично, може да се чуе един човек да казва: "Слава Богу!"

Watch out, they will delete this audio and release another to cover the “Thank God” phrase that they used to celebrate Fermin Lopez’s disallowed goal.



Just look at what Barcelona is battling in every game!pic.twitter.com/pd1fXNLat5