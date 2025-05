Обеща нещо на съотборник, но не смее да го каже на жена си

Риека стана шампион на Хърватия за първи път от 7 години, но историческата титла създаде голям проблем на един от играчите.

Босненският национал Лука Менало е обещал на съотборника си Нико Янкович нещо, което не смее да сподели на жена си.

Менало казал, че ако Янкович вкара в последния кръг, ще кръсти нероденото си дете на него. Именно Янкович откри резултата при успеха с 2:0 срещу Славен Белупо.

Luka Menalo:



"I'm in big trouble. Two days ago, I promised Niko Janković that if he scored a goal, the baby would be named Niko. My wife is due to give birth in about two months. Now I have to explain it to her. She doesn’t know about it yet." [24sata] pic.twitter.com/5M40SJjCkh