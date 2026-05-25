bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Последният гол на Салах на "Анфийлд" не е на Мохамед (ВИДЕО)

Египетският ас се сбогува с английския гранд

Последният гол на Салах на
Reuters

Край на ерата "Салах" в Ливърпул!

Вчера, 24 май, футболистът изигра последния си мач за гранда от Града на "Бийтълс" и се сбогува емоционално с публиката, която го подкрепяше от 2017 г. насам!

Салах си тръгва от Ливърпул като двукратен шампион на Англия (2020, 2025), победител в Шампионската лига за сезон 2018/2019, носител на Купата на Англия (2022), на Купата на футболната асоциация (2022 и 2024), както и на Суперкупата на УЕФА (2019) и на трофея от Световното клубно първенство (2019). 

Той има 257 гола в 442 мача за Ливърпул, а последният Салах, който вкара във вратата на "Анфийлд" всъщност... не е той. 

Снимка: Reuters

Дъщерите

След мача с Брентфорд (1:1) нападателят прие аплодисментите от хилядите фенове по трибуните. Той бе придружен от двете си дъщери - Макка (12 години) и Каян (6 години). 

След края на официалната част Салах окуражи Макка да си поведе топката и да вкара нов гол, каквато е традицията им при празненства с клуба. 

Така последното попадение на Салах на "Анфийлд" всъщност е на дъщеря му, която отново получи бурни аплодисменти. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by 433 (@433)

Само преди дни от клуба интервюираха двете малки дами, които заявиха "Татко е добър футболист. 7 от 10 е! Трябва да вкарва повече и да подава повече".

Думите

"Мисля, че сега плаках повече, отколкото през целия си живот. По принцип не съм особено емоционален човек. Прекарахме тук младостта си, споделяхме всичко от началото до края. Върнахме този клуб там, където му е мястото", емоционален беше Салах.

Снимка: Reuters

Египтянинът бе изпратен заедно с друга важни фигура в клуба - Анди Робъртсън.

Съотборниците им ги изпратиха с почетен шпалир. 

Тагове:

ливърпул гол дъщеря анфийлд сбогуване мохамед салах

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Първият автограф на Везенков: Обещавам, че ще стана суперзвезда!

Първият автограф на Везенков: Обещавам, че ще стана суперзвезда!

Спортен нюзрум, еп. 137: Александър ВЕЛИКИ и Олимп(иакос)!

Спортен нюзрум, еп. 137: Александър ВЕЛИКИ и Олимп(иакос)!

"Бангаранга" за Везенков и Олимпиакос. Как го поздрави DARA?
Игрите на допинга: Антъни Иванов - без рекорд, но със $175 000 (ВИДЕО)

Игрите на допинга: Антъни Иванов - без рекорд, но със $175 000 (ВИДЕО)
Преди триумфа на Везенков: Футболен бос и племенникът на премиера се сбиха (ВИДЕО)

Преди триумфа на Везенков: Футболен бос и племенникът на премиера се сбиха (ВИДЕО)

Последни новини

Преди триумфа на Везенков: Футболен бос и племенникът на премиера се сбиха (ВИДЕО)

Преди триумфа на Везенков: Футболен бос и племенникът на премиера се сбиха (ВИДЕО)
Първа СНИМКА от Саша Везенков след триумфа!

Първа СНИМКА от Саша Везенков след триумфа!

Спортен нюзрум, еп. 137: Александър ВЕЛИКИ и Олимп(иакос)!

Спортен нюзрум, еп. 137: Александър ВЕЛИКИ и Олимп(иакос)!
Масажираха ги в бар, днес са в Шампионската лига

Масажираха ги в бар, днес са в Шампионската лига
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV