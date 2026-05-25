Последният гол на Салах на "Анфийлд" не е на Мохамед (ВИДЕО)

Край на ерата "Салах" в Ливърпул!

Вчера, 24 май, футболистът изигра последния си мач за гранда от Града на "Бийтълс" и се сбогува емоционално с публиката, която го подкрепяше от 2017 г. насам!

Салах си тръгва от Ливърпул като двукратен шампион на Англия (2020, 2025), победител в Шампионската лига за сезон 2018/2019, носител на Купата на Англия (2022), на Купата на футболната асоциация (2022 и 2024), както и на Суперкупата на УЕФА (2019) и на трофея от Световното клубно първенство (2019).

Той има 257 гола в 442 мача за Ливърпул, а последният Салах, който вкара във вратата на "Анфийлд" всъщност... не е той.

Дъщерите

След мача с Брентфорд (1:1) нападателят прие аплодисментите от хилядите фенове по трибуните. Той бе придружен от двете си дъщери - Макка (12 години) и Каян (6 години).

След края на официалната част Салах окуражи Макка да си поведе топката и да вкара нов гол, каквато е традицията им при празненства с клуба.

Така последното попадение на Салах на "Анфийлд" всъщност е на дъщеря му, която отново получи бурни аплодисменти.

Само преди дни от клуба интервюираха двете малки дами, които заявиха "Татко е добър футболист. 7 от 10 е! Трябва да вкарва повече и да подава повече".

Думите

"Мисля, че сега плаках повече, отколкото през целия си живот. По принцип не съм особено емоционален човек. Прекарахме тук младостта си, споделяхме всичко от началото до края. Върнахме този клуб там, където му е мястото", емоционален беше Салах.

Египтянинът бе изпратен заедно с друга важни фигура в клуба - Анди Робъртсън.

Съотборниците им ги изпратиха с почетен шпалир.