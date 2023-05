Официално: Отново отнеха точки на Ювентус

Ювентус официално отново беше наказан с отнемане на точки през този сезон. След като по-рано през кампанията от актива на "бианконерите" в Серия "А" бяха взети и впоследствие върнати 15 точки, сега торинци ще завършат без 10 пункта.

Решението бе обявено от футболната федерация на Италия, а причината за санкцията е обвинението във финансови машинации.

Днес се проведе ново заседание на Италианския олимпийски комитет по делото с изслушване и аргументиране на двете страни. Федералните прокурори поискаха отнемане на 11 точки, но спортният съд реши да са 10.

Същевременно бившите ръководители на клуба - Павел Недвед, Паоло Гаримберти, Асия Грациоли Вениер, Кейтлин Мери Хюз, Даниела Марилунго, Франческо Ронкалио и Енрико Велано, бяха оправдани.

Така Ювентус се свлича до седмото място във временното класиране, което заема с актив от 59 точки - на 5 от четвъртия Милан и зона "Шампионска лига", но и с мач в аванс - визита на Емполи тази вечер.

