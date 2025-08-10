"И Жота плаче от небето": Дузпи провалиха Ливърпул за Суперкупата (ФАКТФАЙЛ)

Кристъл Палас ликува с "Къмюнити Шийлд" за първи път в историята си. Тимът от Лондон победи Ливърпул след изпълнение на дузпи, като редовното време завърши 2:2.

Пропуски от бялата точка за мърсисайдци направиха Мохамед Салах, Алексис Мак Алистър и Харви Елиът.

"Червените" на два пъти повеждаха, но "орлите" успяваха да изравнят за 2:2 и след ФА къп прибавиха втори голям трофей във витрината си след изпълнение на дузпи.

Снимка: Reuters

Началото бе вихрено за шампионите, които поведоха още в 4'. Вирц и Екитике комбинираха на висока скорост, а французинът завърши с хубав удар.

Лондончани отвърнаха на удара с гол от дузпа на Жан-Филип Матета в 17-ата минута.

Само четири минути по-късно Джереми Фримпонг брилянтно съсече Дийн Хендерсън за 2:1, а Кристъл Палас изравни на 2:2 чрез Исмаила Сар в 77-ата минута.

Дузпите започнаха по ужасен начин за "червените", след като Мохамед Салах първо пропусна, след което Матета даде преднина на Кристъл Палас.

Мак Алистър не беше точен при втория опит на Ливърпул, но и Езе не успя да вкара, след което Гакпо и Сар бяха точни.

Елиът пропусна третата дузпа за настоящите шампиони на Англия, но и Соса не успя да реализира от другата страна. След това Собослай вкара за гранда от „Анфийлд“, но Девене потвърди победата за лондонския отбор.

Снимка: Reuters

Преди мача феновете отдадоха почит към Диого Жота. Португалецът загина в автомобилен инцидент с брат си по-рано през лятото. "Почивайте в мир, Диого Жота и Андре Силва, никога няма да бъдете сами!", пишеше на голяма част от тях на плакатите на стадиона.

Снимка на Жота се виждаше на огромните екрани на стадиона в момента на изпълнението на химна на Ливърпул You'll Never Walk Alone, последван от песни за португалеца, който изигра 182 мача за "червените" и стана шампион през миналия сезон. Двамата бяха почетени и с минута мълчание от целия стадион преди първия съдийски сигнал.

Ливърпул вече обяви, че в негова чест оттегля фланелката с номер 20, което се случва за първи път в 133-годишната история на клуба.

"И Жота плаче от небето", написа един от феновете на "червените" в социалните мрежи след загубения финал.

ФАКТФАЙЛ

* Оливър Гласнер спечели третия трофей в треньорската си кариера. Кристъл Палас, под ръководството на австриеца, взе Суперкупата тази вечер, а през май Палас спечели ФА Къп – първи трофей в историята на клуба. През сезон 2021/22 Гласнер водеше Айнтрахт Франкфурт, който спечели Лига Европа.

* Ливърпул не е печелил "Къмюнити Шийлд" от 2022 г. Последният път, когато тимът от града на "Бийтълс" грабна трофея, беше през 2022 г., когато мърсисайдци победиха Манчестър Сити с 3:1.

* Отборът на Арне Слот е загубил 3 от последните 4 мача за Суперкупата, в които е участвал – преди това Ливърпул претърпя поражения от Манчестър Сити през 2019 г. (1:1, 4:5 след дузпи) и Арсенал през 2020 г. (1:1, 4:5 след дузпи).

