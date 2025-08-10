Сребро и бронз за атлетите ни на Евро 2025 (ВИДЕО)

Християн Касабов продължи с великолепното си представяне и във финала на 110 метра с препятствия на европейското първенство по лека атлетика в Тампере.

Възпитаникът на Симеон Попхлебаров се пребори за сребърния медал с още един национален рекорд за възрастта от 13.31 секунди (+0.6 м/сек). Златния медал спечели италианецът Матео Тони с нов национален рекорд от 13.27 сек. Бронзовото отличие е за чехът Матиаш Зах с 13.33 сек.

Миналата година Касабов беше бронзов медалист и на европейското първенство за юноши под 18 г.

Чуйте първите думи на Касабов след финала:

Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал на финала на троен скок в Тампере.

Атлетът от Ямбол постигна 15.71 метра (+0.3 м/сек) в най-добрия си шести опит и първоначално зае четвъртото място. От българската делегация обаче подадоха контестация за използване на регламентирани шпайкове на французина Емануел Идина, който беше втори, която беше уважена. Така Зинга се изкачи с една позиция и взе бронза.

Европейски първенец стана Франческо Кроти (Ит) с личен рекорд от 15.93 метра, а втори е Емре Чолак (Тур) с 15.75 метра.

