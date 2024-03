"Още една година и всичко свършва": Това ли е краят на Роналдо?

Сръбската фолк дива Йелена Карлеуша и любимата жена на Кристиано Роналдо - Джорджина Родригес, се запознаха по време на Седмицата на модата в Париж, а разговорът им разтърси футболния свят.

Чужди медии шумят, че Джио е разкрила на сръбската дива кога CR7 ще сложи край на кариерата си.

Във видео, което стана вирусно в социалните медии, испанката с аржентински корени казва на певицата следното:

"Още една година и всичко свършва. Може и две, не знам", са думите, предизвикали трус в социалните мрежи.

