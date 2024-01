Отбор летя 6940 км, за да загуби с 0:12

Лил записа най-голямата победа в историята си. В мач от 1/32-финалите на турнира за Купата на Франция "хлапетата" пребиха аматьорите от Мартиника Голдън Лайън с 12:0.

За мача клубът от Мартиника пропътува разстояние от 6940 км. Малкият остров в източната част на Карибско море е френска територия и затова произхождащият от него тим има право да се състезава в турнира.

Golden Lion FC, based in Martinique, play Ligue 1 side Lille in the Coupe de France today!



It's a 6856km journey from their base in the island of Martinique. pic.twitter.com/31Pmp1X0lI