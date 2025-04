Оженил ли се е Кристиано Роналдо?

Ожени ли се Кристиано Роналдо? Приятелката на бившия играч на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус - Джорджина Родригес, сподели снимка в своя Instagram акаунт на голям пръстен, седмици след като португалската суперзвезда разкри защо още не са женени.

Снимката

31-годишната аржентинка публикува пръстен с правоъгълен полупрозрачен камък и добави "И дръж злото далеч от нас, Амин" на арабски. Тя също така има татуирани думите на ръката си.

Снимка: Instagram

Въпреки пръстена, който Джорджина показа, двойката все още не е сгодена. Миналия месец футболистът на Ал Насър сподели причината, поради която това не се е случило. Пред Netflix той заяви: "Винаги й казвам: "Когато ни светне". Както всичко в нашия живот и тя знае за какво говоря. Може да е след година или след 6 месеца, или след 1 месец. Но съм на 1000% сигурен, че ще се случи."

Двойката

Кристиано и Джорджина са заедно от 2016 година и заедно имат 2 деца - Алана и Бела. Нападателят има още 3 деца от сурогатни майки.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

В своето реалити предаване I Am Gеorgina, тя сподели, че често е подпитвана от нейни приятели кога ще е сватбата. "Те постоянно се шегуват за сватбата. "Кога ще се венчаете?" Откакто излезе песента на Дженифър Лопес - The Ring Or When, те постоянно ми я пеят. Но не зависи от мен."

Въпреки че не са женени, Роналдо неколкократно е наричал Джорджина "жена ми". През декември 2024 година на наградите Globe Soccer Awards в Дубай той каза: "Огромно удоволствие е да спечеля такъв трофей. Най-големият ми син е тук, също и жена ми".

След това в техния YouTube канал европейският шампион с Португалия от 2016 година отново я нарече по този начин.

Снимка: Reuters

