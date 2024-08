Перфектен старт на сезона за Сити в мач №100 на Холанд

Манчестър Сити започна по перфектен начин защитата на титлата си в английската Висша лига. "Гражданите" победиха изненадващо лесно Челси с 2:0 като гости.

Така Сити спечели в откриващия кръг за 13-ти път в последните 14 сезона.

Двубоят тази вечер бе под №100 за Арлинг Холанд с екипа на шампионите. Норвежкият таран го ознаменува с попадение, давайки аванс на Сити в 18'. Той има вече 91 гола и 15 асистенции за "небесносините".

Most PL goals since Erling Haaland came to England:



64 — Haaland

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38 — Salah pic.twitter.com/fygBJKhXLL