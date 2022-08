Пол Погба изнудван от брат си за 13 млн. евро

Звездата на "Ювентус" Пол Погба твърди, че е обект на изнудване от банда, в която е и брат му Матиас.

По-големият брат на Пол - Матиас, разбуни духовете с 3-минутно видео, в което обещава да разкрие скандална информация за халфа на Старата госпожа.

В клипа 32-годишният Матиас съобщава, че ще направи разкрития, тъй като съотборниците на Погба и неговите спонсори "заслужават да научат определени неща". Баткото на Пол намесва и името на Килиан Мбапе.

По последна информация, Пол Погба се е свързал с полицията и съобщил, че брат му Матиас е част от банда, която се опитва да го изнудва. Полузащитникът твърди, че е обект на заплахи от приятели, които познава от дете, както и от своя брат. Освен това съобщава, че е бил заплашван от двама мъже с качулки и пушки в парижки апартамент, като те искали от него да им предаде 13 млн. евро.

Paul Pogba claims that in a bid to put pressure on him to give in to their €13m blackmail attempts, the gang told him they would leak that the Juventus player asked a witch doctor in his family circle to cast a spell on Kylian Mbappé, which Pogba denies. https://t.co/1nGap3k7PC