Посрещат Мбапе в Реал като рок звезда. Вижте кога!

Феновете на футбола в Европа са отправили поглед към Германия и с удоволствие се наслаждават на мачовете от шампионата, но това не означава, че в клубовете спят. Особено в Реал Мадрид, където се занимават с важна задача!

Ако сте фен на "белите", то запазете в календара си датата 16 юли! Тогава като футболист на Реал Мадрид ще бъде представен Килиан Мбапе, според изданието sport.es.

Kylian Mbappé’s Real Madrid presentation:



• There will be a catwalk installed.

• Fire effects on stage.

• Live music.

• Fireworks.

• 360° panoramic cameras. @diarioas pic.twitter.com/57XxUhEL1F