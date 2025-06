"Постоянно получавам снимки на пениси" (ВИДЕО)

Футболистката на Байерн Мюнхен - Джулия Гуин, сподели, че е тормозена в социалните мрежи от анонимни акаунти, които й изпращат голи снимки на мъже.

25-годишната германка разкри това в своята автобиография "Напиши своя собствена история". В нея тя пише: "Постоянно получавам снимки на голи мъже. Предполагаеми снимки на пениси.

In her new book, "Write Your Own Story - My Path from the Soccer Field to the World's Top," the Bayern Munich player offers interesting insights into her life.



Giulia Gwinn has written her own story. Born in 1999 in Tettnang in the Bodenseekreis district pic.twitter.com/p4oqAfE5VF