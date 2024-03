Продължават да тормозят Роналдо с името на Меси

Кристиано Роналдо продължава да бъде обект на тормоз от страна на противниковите фенове в Саудитска Арабия. А тяхното "оръжие" е добре познато - името на големия му конкурент Лионел Меси.

Португалската звезда на Ал Насър се завърна на терена след 1 мач наказание, за да изиграе пълни 90 минути при загубата на неговия тим от Ал-Аин от Обединените арабски емирства в първи четвъртфинал в азиатската Шампионската лига.

След срещата отново се чуха възгласи от трибуните "Меси, Меси", които вече станаха традиция за мачове, с участието на Роналдо.

Този път португалецът беше доста по-сдържан и само посочи с пръст нагоре.

