Продавач, крупие, шофьор: Професиите на разгромените от Байерн

Байерн Мюнхен разгроми Оукланд Сити с 10:0 във втория мач от новия формат на световното клубно първенство. Така тимът от Нова Зеландия започва турнира с -10 голова разлика, но едва ли това тревожи футболистите и треньора. Оукланд дори не беше в пълния си състав. Част от играчите не успяха да пътуват до САЩ, защото … трябваше да работят.

Интересното е, че всъщност футболът е втора професия за играчите на Оукланд Сити. "Трябваше да си взема както платена, така и неплатена отпуска. Ще изпитам малко трудности с наема и сметките, но да се изправя срещу Байерн Мюнхен, Бенфика и Бока Хуниорс ще си струва на 100%", сподели помощник-треньорът Иван Вицелич, който бивш национал на Нова Зеландия.

Част от играчите са учител, брокер, готвач, крупие, шофьор, а капитанът Марио Илич е продавач в супермаркет. Най-високата заплата в отбора е 150 новозеландски долара, което се равнява на 66 паунда на седмица. А най-скъпоплатеният играч в Байерн Мюнхен - Хари Кейн, който не успя да открие сметката си в турнира, прибира по 400 000 паунда на седмица.

: Bayern 10-0 Aukland City



BM gets a solid win against Semi Proffesional Aukland City who were missing several key players who couldnt travel for the tournament due to not having leave days.Some of players who work as teachers, factory workers, merchandisers among other jobs. pic.twitter.com/hFEPeY9cCZ