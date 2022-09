ПСЖ и "Рома" под ударите на УЕФА

УЕФА наложи солени глоби заради погазване на финансовия феърплей. Най-тежката санкция понесе "Пари Сен Жермен", но под ударите на европейската футболна централа попадна и "Рома" - съперник на "Лудогорец" в групите на Лига Европа.

ПСЖ трябва да плати 10 млн. евро, "Рома" - 5, "Интер" - 4, "Ювентус" - 3, а най-леко е наказанието за "Монако" и "Олимпик" Марсилия, санкционирани с по 300 хил. евро.

Settlement agreements have been concluded with eight clubs who failed to comply with financial break-even requirements.



The clubs agreed to financial contributions, specific targets and conditional and unconditional sporting restrictions over the coming years.



