ПСЖ помилва Килиан Мбапе

Нападателят на ПСЖ Килиан Мбапе се завърна към тренировки с първия отбор, съобщи журналистът Фабрицио Романо в Twitter.

"След много конструктивни и положителни преговори между ПСЖ и Килиан Мбапе преди мача срещу Лориен, играчът беше допуснат до тренировките на първия отбор тази сутрин", написа Романо.

Преди дни беше съобщено, че 24-годишният национал е взел окончателното решение да не напуска "Парк де Пренс" до края на договора си, който е до лятото на 2024 г. В отговор шефовете го заплашиха, че няма да помирише терен.

Килиан беше отстранен от ПСЖ за няколко седмици и пропусна предсезенната подготовка в Азия, защото не искаше да активира опцията за удължаване на договора с една година.

