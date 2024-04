Разбиха с камък лицето на футболист (ВИДЕО)

Сериозен инцидент беляза мач от първия кръг на Копа Либертадорес, след като футболистът на Пенярол Максимилиано Оливера беше ударен с камък в главата.

Инцидентът стана след срещата между Росарио Сентрал и Пенярол, спечелен от домакините с 1:0.

След последния съдийски сигнал футболистите на Пенярол отидоха да поздравят своите фенове, но тогава фен хвърли камък и удари Максимилиано Оливера и му разкървави лицето.

Потърпевшият първо падна на земята, но след като осъзна какво се е случило, скочи на крака и тръгна да отмъщава, но бе озаптен от своите съотборници.

Jogador do Penarol recebe pedrada da torcida do time argentino Rosario Central. O ataque provocou um corte na cabeça do atleta. Que vexame para o futebol sul-americano. pic.twitter.com/xwdLGUTJhQ