Разследват ли Мбапе за изнасилване?

"Килиан Мбапе е обвинен в изнасилване и ще бъде разследван" - това заглавие на шведското издание "Експресен".

Именно то разбуни духовете в света на спорта.

Засега е ясно, че в хотела, в който през миналата седмица са били настанени футболистът на Реал Мадрид и приятелите му, се е случило престъпление. Според местни медии обаче именно Мбапе е в основата му.

