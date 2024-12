Родри или Винисиус? The Guardian определи №1 за годината

"Златната топка" отиде при Родри, а за Винисиус остана утехата с наградата The Best на ФИФА. Дойде редът на авторитетното британскo издание The Guardian да определи своя №1 за годината.

2024-та бе паметна. Световният шампион Аржентина добави Копа Америка към богатата си витрина, Испания покори европейския връх, а Реал Мадрид, Ботафого и Ал Ахли спечелиха Шампионската лига на своя континент.

Леонардо Бонучи, Деметрио Албертини, Филип Лам и Жуниньо Пернамбукано са само малка част от 23-те големи имена, които гласуваха в тазгодишната анкета на The Guardian.

