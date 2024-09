Роналдо отбеляза отново, посвети гола на баща си (ВИДЕО)

Петкратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо изведе Ал Насър до първи успех в Азиатската Шампионска лига за сезона.

Саудитският гранд победи с 2:1 гостуващия Ал Раян (Катар), а Роналдо бе над всички. Садио Мане даде аванс на "жълто-сините" малко преди почивката, Кристиано удвои в 76', докато за съперника бе точен Роджер Гедеш в 87'.

Португалската суперзвезда бе особено емоционален след попадението за 2:0. Посвети го на покойния си баща Жозе Диниш Авейро, който щеше да празнува рожден ден днес.

Cristiano Ronaldo: “Today's goal has a different flavor… I wish my father was alive because today is his birthday”. pic.twitter.com/uPlmIMXIMg