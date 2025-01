Само за фенове: Ако не на стадиона - в близката кръчма

Кръчмите винаги са били основна част от английската футболна култура. Феновете се събират на по питие часове преди началото на мача на любимия си тим. А това се е превърнало в ритуал на най-запалените привърженици, а и не само.

Може да се каже, че колкото по-традиционен и автентичен е един клуб, толкова повече кръчми има в съседство на стадиона му. А собствениците на заведенията за продажба на бира и други спиртни напитки са взели всички необходими мерки, за да им бъде на феновете възможно най-удобно да консумират с мярка... или не.

Premier League Clubs with the most pubs near Stadium! pic.twitter.com/5n7XffuCNZ