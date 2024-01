Шестодивизионен отбор е на 1/8-финал за ФА Къп

Сензационното представяне на аматьорския Мейдстоун Юнайтед в Купата на Футболната асоциация продължи и в четвъртия кръг, след като шестодивизионният тим победи Ипсуич Таун с 2:1 като гост.

"Трактористите" играят в Чемпиъншип и са с цели 98 места пред съперника си в йерархията на английския футбол, но магията на ФА Къп отново се прояви.

На "Портман Роуд" домакините доминираха и на три пъти удариха греда през първото полувреме, преди да бъдат наказани от Ламар Рейнолдс две минути преди почивката.

