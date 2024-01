Фен на Ливърпул: Предпочитам жена ми да ме напусне, отколкото Клоп (ВИДЕО)

Фен на Ливърпул на име Стив се обади на живо в популярен спортен подкаст в Англия, за да говори за напускане на Юрген Клоп като мениджър.

За всеки е ясно от думите му, че е дълбоко засегнат от това решение. Дори бих предпочел жена му да го напусне, отколкото германецът, който е на резервната скамейка на Ливърпул повече от осем години.

"I'm absolutely distraught!"



"I wish it was my wife leaving me not Jurgen!"



"He was our Fergie!"



This caller would rather his wife leave him than #LFC manager Jurgen Klopp pic.twitter.com/Kc0dSbRoO1