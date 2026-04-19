Сити срази Арсенал и взе мачбол за титлата

Безумие на Донарума не попречи на “гражданите“, Холанд герой

Шампионът Манчестър Сити взе мачбол в битката за титлата в Англия! "Гражданите" сразиха Арсенал с 2:1 у дома в чакания с огромен интерес двубой от 33-ия кръг на Висшата лига.

Така тимът на Пеп Гуардиола вече има 67 точки - 3 зад лидера Арсенал, но и с мач по-малко. При равенство в точките се гледа първо головата разлика. В момента "артилеристите" имат едно попадение аванс.

С успеха днес Манчестър Сити удължи на 15 срещи серията си без поражение у дома във Висшата лига.

Битката за върха

На Етихад Стейдиъм небесносините поведоха в 16' чрез Раян Шерки. Само 2 минути по-късно обаче вратарят Джанлуиджи Донарума отигра нескопосано, топката се отби в пресиращия го Кай Хаверц и влетя в мрежата - 1:1.

Сити изкова безценните 3 точки в 65', когато Арлинг Холанд овладя след подаване на Нико О'Райли и бе точен.

Впоследствие Арсенал опита всичко, за да избегне загубата. Габриел, с глава след корнер, и Хаверц, също с глава, но след центриране, бяха най-близо до изравнително попадение.

В крайна сметка Сити съхрани крехкия си аванс и нанесе тежък удар по феновете на "артилеристите", чийто тим не е ставал шампион от 22 години. Същевременно "гражданите" преследват пети триумф в последните 6 сезона.

В 34-ия кръг Сити гостува на предпоследния Бърнли, докато Арсенал е домакин на Нюкасъл.

