Скандал: Футболисти на Лестър отпразнуваха уволнението на треньора в нощен бар (ВИДЕО)

Стив Купър вече не е мениджър на Лестър, след като ръководството на клуба реши да прекрати сътрудничеството с него след четири поредни поражения.

Лестър спечели Висшата лига през 2016 г., но днес е в центъра на вниманието не заради оставката на Купър, а заради реакцията на играчите.

Напускането на уелския специалист беше бурно отпразнувано в нощен клуб в Копенхаген.

Яник Вестергаард, Виктор Кристиансен и Хари Уинкс бяха на преден план, а надписът "Енцо, липсваш ни", посветен на бившия мениджър на Лестър Енцо Мареска, се наби на очи в дискотеката.

Last night the Leicester players were partying with a sign that said “Enzo I miss you”



Today, their current manager Steve Cooper has been sackepic.twitter.com/NbjqMWBHy9