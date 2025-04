Скандал: Висшата лига не иска бели мъже на работа

Скандал в Англия! Клубове от Висшата лига не искат бели мъже да кандидатстват за работа. Разследване на британския ежедневник Telegraph съобщава за обяви, в които изрично е написано, че могат да кандидатстват само мъже от етнически малцинства и жени.

Клубовете са подложени на сериозен натиск. В основата му е движение, финансирано от Висшата лига, което има за цел да увеличи жените и хората от различни раси на треньорски позиции.

Инициативата, известна като "Програма за приобщаване и многообразие на треньорите", стартира преди четири сезона и има за цел да се справи с недостатъчното представителство на определени групи в професионалния футбол. Според лигата, всичко случващо се е с цел "увеличаване на броя на жените-треньори и на мъжете-треньори от черна, азиатска и смесена раса".

Повдигат се доста въпросителни около подхода, който ръководството на лигата използва, особено в обявите за работа.

В работна оферта от Манчестър Юнайтед за младежки треньор, се посочва: "Треньори, които в момента не са достатъчно представени в английската професионална игра - лица от черна, азиатска и смесена расова група, включително жени от всички националности. Ще бъдат приемани само кандидатури на лица от тези среди".

Подобно на това, обявата на Ливърпул за сходна роля гласи: "Ще разглеждаме само треньори, които в момента не са достатъчно представени в английската професионална игра - лица от черен, азиатски и смесен етнос, включително и жени от всякакъв произход".

Формулировката, използвана в двата случая, се е появила и в обяви за набиране на персонал от редица други отбори - включително Тотнъм, Астън Вила, Евертън, Нюкасъл, Уест Хем, Лестър, Брайтън, Борнемут, както и Лийдс Юнайтед и Норич от Чемпиъншип.

Няколко от замесените клубове заявиха пред Telegraph, че обявите са създадени по шаблон, предоставен от Висшата лига, който според тях е актуализиран и вече не забранява изрично на белите мъже да кандидатстват.

Отзвукът около тези обяви не е само в медиите. Рупърт Лоу, член на парламента на Обединеното кралство и бивш президент на Саутхемптън описва случващото се като "отвратителен анти-бял расизъм".

Впоследствие Ипсуич премахва работната си оферта, като източници на Telegraph споделят, че от клуба са го направили, след като са установили, че е била лошо формулирана.

Въпреки че движението е насочено към преодоляване на дългогодишните пропуски в разнообразието на расите в английския футбол, формулировката на обявите разпали дебат в Англия за това докъде могат да стигнат организациите в преследването на целите на представителство.

Delighted that my campaign to drive anti-white racism out of football is gathering pace.



White men are welcome in the stands, paying for their season tickets, yet are banned from applying for certain jobs because of their skin colour?



Let's eradicate DEI from English football. pic.twitter.com/0Xyf6eCnkX