След дебюта: Яростни критики към Трент (ВИДЕО)

Дебютът на Трент Александър-Арнолд в Реал Мадрид не мина по очаквания за него и феновете начин. Той бе заменен по средата на второто полувреме при равенството 1:1 с Ал Хилал на световното клубно първенство.

Лошото представяне на десния бек бе добре дошло за привържениците на Ливърпул, които незабавно започнаха да пишат коментари в социалните мрежи по адрес на бившата си звезда.

За 65 минути игра той спечели само 1 от 17 двубои, 17 пъти изгуби притежанието на топката, само 1 от 9 дълги паса му бяха сполучливи и беше преодолян 12 пъти. На фона на това обаче той записа най-много подавания във финалната третина на терена - 12.

"Той си мисли, че има шанс да спечели "Златната топка", написа един, докато друг направи препратка към интервюто на Трент при първата му тренировка, казвайки че "топката се движи много бързо".

Моментът с грешката на англичанина при отменения заради засада гол на Ал Хилал обиколи всички социални платформи и събра хиляди коментари по отношение на дефанзивната игра на крайния защитник, която винаги е била обект на критики. "Тук той прави контраатака срещу собствения си отбор", написа фен, а втори отговори: "Той е по-зле от Кайл Уокър".

Trent getting exposed defensively in his first game for Real Madrid just things you love to see



pic.twitter.com/rTyFB5VEX2