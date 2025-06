Трент в Реал - с ново име и изненадващ номер

Нов номер за Трент Александър-Арнолд в Реал Мадрид. Защитникът ще бъде представен официално днес, преди заминаването на тима за световното клубно първенство.

Десният краен бранител ще дебютира за новия си отбор следващата сряда срещу Ал Хилал. Реал вече плати 10 млн. евро на Ливърпул, за да освободи Трент по-рано и той да може да участва на шампионата в САЩ.

В Ливърпул английският национал игра с номер 66, но това няма как да се случи в Реал, тъй като правилата в Ла Лига ограничават футболистите да си избират номер между 1 и 25.

Така Александър-Арнолд ще играе с 12. Името на гърба на тениската също ще е различно - вместо Александър-Арнолд, ще пише само Трент.

Световното клубно първенство се явява първи шанс за защитника да впечатли новия треньор на "лос бланкос" - Шаби Алонсо. Реал е в група с Ал Хилал, Пачука и РБ Залцбург.

Real Madrid's squad list for the Club World Cup + official shirt numbers of the players. pic.twitter.com/7VBSAXKQgA