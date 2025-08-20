След дълго чакане: И феновете на Цървена звезда освиркаха Александър Вучич!

Протестите в Сърбия срещу властта не стихват и дори напротив - стават все по-ожесточени.

А изненадващо в недоволството против властта в лицето на президента Александър Вучич се включиха почитатели на футболния Цървена звезда.

Неочакваната им реакция дойде след загубата от Пафос с 1:2 в първия мач от плейофите за участие в Шампионската лига.

Свидетел

След края на срещата на стадион "Райко Митич", познат като "Мала Маракана", част от привържениците на Западната трибуна започнаха да скандират обиди по адрес на президента.

Той пък бе в непосредствена близост - в ложите. Там Вучич изгледа мача заедно с президентите на двата тима - Звездан Терзич на Цървена звезда и милиардера Сергей Ломакин, който финансира кипърския Пафос.

Изненадата

Скандиранията на "Мала Маракана" са неочаквани, тъй като се смята, че Цървена звезда е тим, приближен до властта.

От вечния враг Партизан доста често скандират против Вучич и правителството.

И този акт обаче е далеч от агитката на Цървена звезда, която запази мълчание при присъствието на сръбския държавен глава на трибуните.

Протестите

Протестите на сръбските студенти стартираха през ноември 2024 г., когато падна козирката на ЖП гарата в Нови Сад и уби 16 души. От тогава бяха организирани няколко големи протеста в различни градове в западната ни съседка.

Снимка: Ройтерс

До ескалация се стигна преди няколко седмици, когато полицията се намеси и с груба сила разпръсна протестиращите. След няколко ареста и подозрения за полицейски произвол, протестите станаха ежедневни, а подкрепата към тях идва от различни места, в това число от много спортисти.

