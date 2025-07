След зверската контузия: Вижте какво е състоянието на Мусиала

Полузащитникът на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала вероятно няма да играе до края на годината. Германският "Билд" съобщава, че той е счупил фибула на левия си крак, а едновременно с това е увредил и няколко връзки.

Комбинация, която изисква дълго възстановяване и рехабилитация.

22-годишният германски национал пострада сериозно в добавеното време преди почивката след сблъсък с вратаря Джанлуиджи Донарума в наказателното поле на парижани.

Донарума заклещи левия глезен на Мусиала, изкълчвайки го под тревожен ъгъл.

Медицинският екип на Байерн се втурна на терена, докато италианският вратар на Пари Сен Жермен, видимо разтърсен от гледката, се хвана за главата си и се разплака.

Jamal Musiala has to be carried off the field after a serious injury. We're with you, Jamal!