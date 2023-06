Спайдърмен във футбола: Актьор моли Хари Кейн да напусне Тотнъм

Британският холивудски актьор и голям фен на Тотнъм Том Холанд помоли Хари Кейн да напусне Тотнъм.

Актьорът от "Спайдърмен" трудно преглъща лошите резултати на тима от Северен Лондон.

В интервю за британската медийна компания Unilad, 27-годишната звезда коментира бъдещето на Кейн: "Бих му казал да отида в Реал Мадрид. Отиди и стани най-добрият футболист в света, заслужаваш го!"

Според Холанд и Хюн-Мин Сон трябва да си стегне багажа. "Да тръгват заедно и да спечелят Шампионската лига."

