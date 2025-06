Светът беше в краката му, а сега е унизен (СНИМКИ и ВИДЕО)

Футболната легенда Лионел Меси, носител на осем "Златни топки" и световен шампион с Аржентина от Катар 2022, сега е обект на подигравки в социалните мрежи!

След като неговият Интер от Маями беше пометен от ПСЖ (0:4) на Световното клубно първенство, мрежите избухнаха - но не от подкрепа, а от подигравки към аржентинската легенда.

Мемета, колажи, хумористични коментари и пренебрежителни банери заляха интернет след новия провал на клуба на Меси, но и на самия него.

Im in tears look what PSG fans brought to the gamepic.twitter.com/OcR7RqRmAo