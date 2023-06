Тежка катастрофа отне живота на 18-годишен футболист

Трагедия разтърси футбола в Италия. Талант на Ливорно напусна този свят, обявиха официално от клуба.

Футболистът Ануар Мегбли почина след тежка катастрофа, която се е случила през нощта на събота срещу неделя на пътя между Сан Винсент и Доноратико. Информацията гласи, че италианецът и негов приятел са блъснати от автомобил, докато управлявали мотоциклет. За извършител на инцидента се посочва 30-годишен шофьор, който блъснал двете момчета отзад.

No, non si può morire a 18 anni.



Oggi, in seguito a un incidente stradale, ha perso la vita Anwar Megbli, attaccante classe 2005 degli Juniores nazionali dell’Us Livorno.



Tutta la società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore. pic.twitter.com/MUw36VuMtb