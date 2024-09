Бившият германски национал Тони Кроос направи интересен коментар за рекорда на Кристиано Роналдо, който достигна 900 гола в кариерата си.

Митичният португалец влезе в историята с гол 900, след което обяви, че ще "гони" 1000 попадения, а Кроос се пошегува.

"И да броим моите головете от тренировки, нямам колкото Роналдо!"

Don’t even reach 900 if i combine games and training goals https://t.co/ZAauK5Z1QU